Jovem permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Daniel Castelo Branco / Arquivo

Jovem permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Daniel Castelo Branco / Arquivo

Publicado 07/12/2021 09:56 | Atualizado 07/12/2021 10:44

Rio - O jovem Gabriel Magela da Silva, de 19 anos, baleado na tarde desta segunda-feira, 6, permanece em estado grave e está internado no Hospital Getúlio Vargas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O caso ocorreu durante tiroteio no Complexo da Penha , na Zona Norte, quando, segundo a Polícia Militar, a equipe foi atacada por criminosos na região conhecida como Merendiba, na Vila Cruzeiro.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), que aguarda o depoimento dos familiares da vítima. De acordo com a Polícia Civil, as autoridades investigam a autoria do disparo. O policiamento foi reforçado na região e o confronto assustou moradores, que deixaram de sair de casa para trabalhar e estudar. Unidades de educação também fecharam, caso da Escola Municipal Bernardo Vasconcelos, que suspendeu as aulas e teve que cancelar também o passeio para a Bienal do Livro