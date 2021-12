Ação do MPRJ em apoio à 65ªDP (Magé) - Reprodução internet

Ação do MPRJ em apoio à 65ªDP (Magé)Reprodução internet

Publicado 07/12/2021 08:38 | Atualizado 07/12/2021 11:04

Rio - O ex-vereador de Magé, Genivaldo Ferreira Nogueira, conhecido como 'Batata', foi preso em casa, nesta terça (07), por volta das 7h. Contra ele, havia um mandado de prisão por financiamento do tráfico de drogas e organização criminosa.

A ação é realizada pela 65ª DP (Magé) em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Segundo as investigações, o preso é proprietário da empresa GBNet, que presta serviços de internet em diversos locais no município, sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Agentes da unidade apontam que Genivaldo firmou uma aliança com a facção que domina comunidades de Magé para criar um monopólio da empresa nesses locais. Com o acordo, os traficantes impedem que outras empresas concorrentes prestem o serviço nas áreas dominadas e, em troca da exclusividade, o ex-vereador fazia pagamentos aos criminosos. Segundo o MPRJ, há indícios de que os moradores estejam sendo impedidos de contratar serviços de outras empresas. Batata teria o aval do tráfico de drogas local para impedir a instalação e manutenção dos serviços das demais empresas

Segundo os agentes, os recursos injetados na facção financiam a compra de drogas, armas e veículos. Com isso, os valores seriam usados como investimento na própria organização criminosa. Durante a ação, um telefone celular também foi apreendido e será analisado. A investigação continua para identificar todos os integrantes da quadrilha e encontrar novos braços financeiros do grupo criminoso.