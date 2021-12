Sede do 20º Batalhão de Polícia Militar de Nova Iguaçu - Reprodução Google Maps

Publicado 07/12/2021 21:32 | Atualizado 07/12/2021 21:39

Rio - O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, anunciou, na tarde desta terça-feira, um pacote de obras orçado em R$ 139 milhões para reformas em todos os batalhões e reconstrução do complexo do Comando de Operações Especiais (COE) da corporação disponibilizado pelo Governo do Estado.

Do total de recursos, R$ 126 milhões serão investidos em reformas de alojamentos e de ranchos (refeitórios), reconstrução de telhados e restauração de fachadas, melhorando as instalações de 47 unidades operacionais da Corporação.

Os demais R$ 13 milhões foram destinados à reconstrução da sede do COE e do Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP), assim como construção e instalação de equipamentos para treinamento de tropas especiais.

Os projetos, assim como as licitações públicas, estão a cargo da Empresa de Obras Públicas (EMOP), que faz parte da estrutura organizacional da Seinfra. Assessorados por equipes da Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA) da SEPM, os técnicos da EMOP já realizaram levantamento em todas as unidades da Corporação que serão beneficiadas pelas obras de recuperação.