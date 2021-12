Licitação de bilhetagem dos ônibus do Rio termina sem proposta - arquivo O Dia

Publicado 07/12/2021 20:07

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na manhã desta terça-feira, a sessão de abertura de proposta para a concessão de um novo sistema de bilhetagem de transportes no município. Apesar de duas empresas terem manifestado intenção de participar, ambas decidiram não entregar os envelopes, o que levou a Comissão de Licitação a declarar o encerramento da sessão. A Secretaria Municipal de Transportes informou, por meio de nota oficial, que voltará a debater a questão com o mercado para entender eventuais adaptações que possam ser feitas no edital, antes de republicá-lo.

A escolha de uma nova gestora da bilhetagem faz parte da estratégia da prefeitura para reorganizar o sistem de transporte no município. No fim de novembro, a Prefeitura do Rio obteve na Justiça a aprovação do efeito suspensivo que impede a Riocard de participar da licitação da bilhetagem digital. A Riocard é atualmente a controladora dos serviços, mas em um dos primeiros atos de sua terceira gestão, o prefeito Eduardo Paes anunciou que faria mudanças no sistema, a fim de dar maior transparência às contas.



A empresa que ficar responsável pela bilhetagem digital será responsável por controlar o fluxo de passageiros e a arrecadação das tarifas. O edital do novo formato de bilhetagem digital permite somente empresas que não fazem parte do sistema de transporte público na Região Metropolitana serem incluídas na licitação. A expectativa é de que o serviço comece a partir do BRT.