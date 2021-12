Polícia prende traficante foragido no Santo Cristo - Divulgação

Publicado 07/12/2021 19:05

Rio - Policiais Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Morro da Providência prenderam, através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), um homem apontado como traficante do Morro do Fallet. Identificado como Joaquim Benvindo de Souza Neto, o "Zoio", de 23 anos, ele estava foragido e foi detido na Rua Monte Alverne, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.

Segundo o Disque Denúncia, policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP II) abordaram dois suspeitos em um bar da região após uma denúncia. Eles foram levados para 5ª DP (Centro) e, no local, apenas Joaquim permaneceu detido. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela 11ª Vara Criminal da Capita, pelo crime de associação para a produção e tráfico e condutas afins. Ele foi encaminhado para Seap, onde ficará à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).