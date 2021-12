Vídeo: Baleiro morre baleado por PM após confusão em Campo Grande - Reprodução

Publicado 07/12/2021 18:52 | Atualizado 07/12/2021 18:55

Rio - Um baleiro morreu, nesta terça-feira, após ser baleado por um policial militar, na noite do último domingo (5), durante uma confusão em um bar na Rua Guandú do Sapê, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o militar tentou entrar armado no estabelecimento, foi barrado pela segurança e acabou arrumando confusão com os funcionários. Descontrolado com a recusa, o militar, que não foi identificado, partiu para cima de um homem apontado como chefe da segurança do local, identificado apenas como Serjão, e o baleou na perna. Na ação, Wilson Viana Almeida, que trabalhava como baleiro na região, foi atingido no pescoço. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria, passou por cirurgia, mas não resistiu. O policial, que estava de folga, foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande). A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso.

Imagens da câmera de segurança do bar mostram o momento da confusão. Na imagem, é possível perceber o policial vestido de preto e outros amigos discutindo com Serjão, de camisa preta e branca. Em determinado momento, eles começam a trocar socos e vira uma confusão generalizada. Um outro rapaz é imobilizado pelo chefe de segurança, mas acaba conseguindo se soltar. Neste momento, o militar chega por trás e atira no pé de Serjão. Confira:

Segurança é baleado ao impedir entrada de PM armado em bar de Campo Grande. #ODia pic.twitter.com/utdiwHbH1J — Jornal O Dia (@jornalodia) December 7, 2021

Nas redes sociais, uma vizinha da vítima desabafou sobre o crime. "O vendedor de balas era meu vizinho, gente muito boa e trabalhador! Sempre saía para trabalhar a noite! Um guerreiro pai de família! Triste triste! Ele não estava na farra e, sim, lutando para levar o sustento para família como sempre fazia", disse ela. "Uma ótima pessoa, trabalhador. Vai deixar saudades", comentou outra pessoa. "Conhecia ele há muitos anos, lamentável! Trabalhador bacana, até quando isso?", disse um terceiro.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionadas para checar uma confusão envolvendo disparos de arma de fogo na região. Chegando ao local, os policiais tomaram conhecimento de que três feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Rocha Faria. Um policial militar de folga estava envolvido no tumulto e foi conduzido à 35ª DP. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso.

Procurada, a Polícia Civil não se pronunciou sobre o caso. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Wilson.