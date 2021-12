Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 07/12/2021 17:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.348.159 casos confirmados e 69.181 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 531 novos casos e 28 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.277.701 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 9,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 6,2%.

Vacinação contra gripe continua suspensa

Procurado, o Ministério da Saúde não deu data exata para o envio das remessas, mas estimou que a previsão da chegada é até o final da semana. No Rio, a vacinação está suspensa por falta de doses desde a última sexta-feira (3). Nova Iguaçu também zerou o estoque na última semana. Na segunda-feira (6), foi a vez de Nilópolis suspender a campanha.