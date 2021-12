Capotamento de carro ocupa uma faixa da pista central, na altura de Irajá, sentido Centro - Divulgação

Capotamento de carro ocupa uma faixa da pista central, na altura de Irajá, sentido CentroDivulgação

Publicado 07/12/2021 17:09

Rio - Um carro capotou na Avenida Brasil, altura de Irajá, nº 1761, às 14h54 desta terça-feira, e deixou a via parcialmente interditada sentido Centro do Rio. Duas mulheres, sem identificação até o momento, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Não foi informado o estado de saúde das vítimas. Equipes da Polícia Militar e a CET-Rio estão no local para ajudar no andamento do trânsito.



Motoristas enfrentam retenções desde a altura de Coelho Neto, Zona Norte, já que a via onde ocorreu o acidente está com uma faixa da pista central e uma faixa da pista lateral ocupadas. Há também registro de chuva fraca na região. Segundo o Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva fraca atuam em pontos da Zona Norte da cidade.

ATUALIZAÇÃO | AV. BRASIL: via com uma faixa da pista central e uma faixa da pista lateral ocupadas devido a um capotamento de carro na altura da Passarela 25, em Irajá, sentido Centro. Bombeiros, PM e CET-Rio no local. Há retenções desde Coelho Neto. #viasexpressas pic.twitter.com/bEdvuHadc8 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 7, 2021

Em atualização.