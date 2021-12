Brinquedos são arrecados em shoppings da Região Metropolitana e Baixada Fluminense - Divulgação/Aliansce Sonae

Rio - Shoppings de diversas regiões do Rio de Janeiro arrecadam, até o próximo dia 12, brinquedos novos e usados em bom estado de conservação, que serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade social das comunidades que ficam nos entornos dos estabelecimentos da Aliansce Sonae. As entregas dos brinquedos vai acontecer entre os dias 15 e 20 de dezembro.

Entre as instituições beneficiadas estão a Cultura na Cesta; Centro Educacional Anne Sullivan; Núcleo Especial de Atenção à Criança (NEAC); Creche Mães Trabalhadoras; Projeto Craque do Amanhã; Liga do Bem; Ação Social Recreio; GASCO; Associação Semente da Vida da Cidade de Deus (ASVI); Associação São Martinho; ONG Lutando Pela Vida; Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva e Ação Paulo VI (ASPA).

As doações podem ser no Bangu Shopping; Carioca Shopping, na Vila da Penha; Caxias Shopping; Passeio Shopping, em Campo Grande, Pátio Alcântara, em São Gonçalo; Santa Cruz Shopping; Shopping Grande Rio, em São João de Meriti; Shopping Leblon; São Gonçalo Shopping; Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca e Recreio Shopping. Desde 2019, a empresa realiza ações solidárias.

"As campanhas são parte importante do nosso calendário, um compromisso da rede. Nos últimos anos temos liderado ações que arrecadaram além de brinquedos, agasalhos, materiais escolares, etc. Já foram doados até o momento cerca de 20 mil itens. O nosso público também se mostra bastante engajado e participa ativamente dessas ações", explica a diretora de marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.

Serviço

Bangu Shopping: Rua Fonseca, nº 240 - Bangu;

Carioca Shopping: Avenida Vicente de Carvalho, nº 909 - Vila da Penha;

Caxias Shopping: Rodovia Washington Luíz, nº 2895 - Parque Caxias, Duque de Caxias;

Passeio Shopping: Rua Viúva Dantas, nº 100 - Campo Grande;

Pátio Alcântara: Rua Carlos Gianelli, s/nº - Alcântara, São Gonçalo;

Recreio Shopping: Avenida das Américas, nº 19.019 - Recreio dos Bandeirantes;

Santa Cruz Shopping: Rua Felipe Cardoso, nº 540, Santa Cruz;

São Gonçalo Shopping: Rodovia Niterói-Manilha, nº 100 - Boa Vista, São Gonçalo;

Shopping Grande Rio: Rua Maria Soares Sendas, nº 111 - Parque Barreto, São João de Meriti;

Shopping Leblon: Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290 - Leblon;

Via Parque Shopping: Avenida Ayrton Senna, nº 3.000 - Barra da Tijuca.