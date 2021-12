A pré-matrícula já está disponível no site do Colégio do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio - Divulgação Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro

Publicado 07/12/2021 15:57

Rio - As inscrições online para a pré-matrícula no 1º ano do Ensino Médio do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM) já estão abertas. Serão oferecidas 60 vagas em Volta Redonda e 60 em Miguel Pereira em parceria com a Secretaria de Estado de Educação.