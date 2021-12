Penélope é uma cadelinha da raça Shitzu de 5 anos - Divulgação

Publicado 07/12/2021 13:56

Rio - A família da cachorrinha Penélopele, uma Shitzu de 5 anos, continua desesperada após mais de uma semana desde de que o animal foi levado por criminosos em um assalto à residência, no bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a dona da cadelinha, após o assalto todos da casa têm convivido com o medo de uma nova invasão.

Segundo Maiene Silva, a dona de Penélope, a família, composta somente por mulheres, não tem saído da casa nem para ir ao quintal, por medo de um novo assalto. "Ontem mesmo, à noite, nós escutamos um barulho no quintal, já ficamos assustadas. Já peguei o telefone, ia ligar para o 190. Ficamos assustadas, demoramos a dormir por conta disso. Vida que segue, mas é muito difícil", contou.

Apesar da falta de pistas do paradeiro da cadelinha, sumida há 8 dias, a dona continua esperançosa de que Penélope voltará para casa. "O quintal agora está deserto, como pode? Somente uma cachorrinha fazer um preenchimento total naquele lugar. Agora está vazio. Nós guardamos as coisinhas dela, ela tinha um monte de brinquedo que gostava muito, tudo guardado para ela voltar a usar", afirmou Maiene.

Quem souber de qualquer informação que possa levar ao paradeiro da cadelinha Penélope deve entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 2253-1177. O anonimato é garantido.