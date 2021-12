Inaugurado em 1996, Monumento a Noel Rosa era um importante ponto turístico da Zona Norte - Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 07/12/2021 21:43

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, devolve aos cariocas um dos símbolos de Vila Isabel: o monumento em homenagem a Noel Rosa, um dos grandes nomes da música brasileira. A entrega será neste sábado (11), às 8h30, no Largo do Maracanã, no início do Boulevard 28 de Setembro, Zona Norte do Rio. É o dia em que Noel faria 111 anos. O Monumento a Noel Rosa encontrava-se vazio desde abril de 2019, quando a estátua de bronze que homenageia o compositor foi recolhida pela Prefeitura do Rio, após ser alvo de vândalos e ter partes furtadas. Insatisfeitos com a demora nos reparos, moradores e comerciantes chegaram a cobrar providências.



Para o restauro, foi chamado o criador do monumento, o paraibano Joás Pereira dos Passos. O conjunto escultórico, feito em bronze, mostra Noel Rosa sentado à mesa de um botequim, sendo atendido por um garçom, ao centro de uma moldura formada por quatro portas estilizadas em granito e ferro. Uma cadeira vazia convida quem passa a sentar-se junto com Noel, remetendo a um dos grandes sucessos do compositor, "Conversa de botequim". Inaugurada em 1996, a escultura é o primeiro monumento interativo do Rio.

Para a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, a volta de Noel Rosa é motivo de orgulho. "Por causa do vandalismo, o que sobrou do monumento precisou ser retirado e levado para um local seguro. Não apenas os moradores de Vila Isabel, mas todos os que amam o Rio e passavam por ali sentiam um aperto no peito ao ver o espaço vazio há quase três anos. Uma das prioridades da atual gestão era o restauro de Noel, que exigiu um minucioso trabalho. E nada melhor do que o aniversário dele para festejarmos essa volta", afirma ela.



Histórico de depredações



Estátua ficou 'mutilada' após ataques de vândalos e furtos em 2019 Reprodução Redes Sociais

Inaugurado em 1996, o monumento retrata uma cena do músico sentado, fumando cigarro e sendo servido por um garçom, numa referência ao samba 'Conversa de Botequim', composto em 1935. A peça, concebida pelo artista plástico Joás Pereira Passos, acumula um histórico de furtos desde 2012.



No fim de 2015, ela foi pichada e teve três partes serradas: o braço esquerdo e o pé direito de Noel, além do braço esquerdo do garçom. Em abril de 2019, o vandalismo foi maior: levaram 'metade' do garçom e o braço direito do sambista. Dias antes, já haviam furtado o tampão da mesa e o encosto da cadeira 'reservada' aos visitantes.