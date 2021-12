Jovem permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Daniel Castelo Branco / Arquivo

Publicado 07/12/2021 21:43 | Atualizado 07/12/2021 22:01

Rio - O jovem baleado no Complexo da Penha está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Zona Norte. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES). Gabriel Magela da Silva, 19 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira após intenso tiroteio na região conhecida como Merendiba , na Vila Cruzeiro.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), que aguarda o depoimento dos familiares da vítima. De acordo com a Polícia Civil, as autoridades investigam a autoria do disparo. Nesta segunda-feira, moradores do Complexo da Penha acordaram assustados com o intenso tiroteio na região.

Moradores do Complexo da Penha se assustaram com um tiroteio por volta das 6h desta segunda-feira (6) na região da Merendiba, na Vila Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, PMs foram atacados a tiros por criminosos. O policiamento foi reforçado na região. #ODia pic.twitter.com/oB3J0jF9oK — Jornal O Dia (@jornalodia) December 6, 2021

Segundo a Polícia Militar, equipes foram atacadas a tiros por criminosos próximo à base da corporação na região conhecida como Merendiba, na Vila Cruzeiro, e reagiram. Não houve relatos de prisões e apreensões. A troca de tiros pôde ser ouvida por moradores de Olaria, bairro vizinho ao complexo de comunidades.