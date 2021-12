Rio de Janeiro - 01/12/2021 - RIO DE JANEIRO - GRIPE - Com surto de gripe na cidade, UPA da Praça Saens Penna registra demora no atendimento na Zona Norte do Rio Foto : Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 07/12/2021 20:31 | Atualizado 07/12/2021 21:16

Rio - Em meio ao surto de gripe, que tem superlotado as unidades de saúde do Rio, a cidade entra no quinto dia seguido com a vacinação suspensa por falta de doses. No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na noite desta terça-feira, que foi comunicada pelo Ministério da Saúde que 100 mil doses serão enviadas amanhã ao Rio.

Já o Ministério da Saúde, responsável pelo remanejamento dos vacinas de outros estados para o Rio, havia informado, também na noite desta terça-feira, que a previsão da chegada dos imunizantes ao Rio e 'até o final desta semana'.

A previsão inicial era que as doses seriam enviadas na última segunda-feira, conforme informou o Ministério da Saúde ao DIA, na sexta-feira passada, quando foram esgotados as vacinas nos postos de saúde da cidade. Questionada, a pasta não informou os motivos que estariam provocando o atraso no envio das doses.

Enquanto a vacinação não é retomada, a Secretaria municipal de Saúde (SMS) inaugura, nesta quarta-feira, um polo de atendimento a pessoas com sintomas de síndrome gripal, como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar. A unidade vai funcionar na Vila Olímpica do Alemão, com capacidade para atender até 500 pessoas por dia. No local, também serão realizados testes para covid-19 conforme indicação médica.

Em uma live na internet, na noite desta terça-feira, o prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciaram que está prevista a inauguração de outros quatro polos pela cidade.

"Amanhã (quarta-feira, 8) inauguramos o primeiro polo, que abre às 8h, na Vila Olímpica do Alemão, e, ao longo dos próximos dias até implantarmos cinco postos espalhados pela cidade. Eles vão facilitar a testagem, e vão ficar abertos também ao sábados e domingos", disse Daniel Soranz.