Complexo da Penha vive manhã de tiroteioREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 06/12/2021 08:33 | Atualizado 06/12/2021 09:26

Rio - Alunos da Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, na Penha, tiveram o passeio à Bienal do Livro nesta segunda-feira (6) adiado por conta de um tiroteio que aconteceu no início da manhã, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Segundo a Secretaria Municipal de Ensino, 12 unidades da rede municipal de ensino foram fechadas na região.

Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs), Creches Municipais (CMs) e Escolas Municipais (EMs) tiveram as aulas canceladas. No Complexo da Penha, fecharam: EDI Maria de Lourde; EDI São Vicente; CM Tempo de Aprender; EM Leonor Coelho Pereira; CM Betinho; EDI Coronel Assunção; EDI Jorge Faleiro; e EM Bernardo de Vasconcelos. Escolas do Complexo do Alemão também decidiram não abrir: CIEP Francisco Mignone; EDI Professora Tânia da Rocha; EM Odilon de Andrade; e EM Luiz César Sayão Garcez.

A Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos tinha um passeio programado. Nas redes sociais, o perfil atribuído à unidade anunciou: "Não haverá aula hoje! Passeio da Bienal também adiado!".

A Bienal do Livro começou na última sexta-feira (3) e vai até o dia 12 de dezembro, com a venda de livros de diversas categorias e preços, mesas de debate com autores populares e sessão de autógrafos. Escolas públicas e particulares costumam realizar passeios com as turmas. O evento acontece no Riocentro, centro de convenções localizado na Barra da Tijuca.

Tiroteio pela manhã: PM diz que foi atacada

Moradores do Complexo da Penha acordaram assustados com o tiroteio , que começou ainda por volta das 6h. Segundo a Polícia Militar, equipes foram atacadas a tiros por criminosos próximo à base da corporação na região conhecida como Merendiba, na Vila Cruzeiro, e reagiram. Não há relatos de prisões, apreensões ou pessoas feridas.

Moradores do Complexo da Penha se assustaram com um tiroteio por volta das 6h desta segunda-feira (6) na região da Merendiba, na Vila Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, PMs foram atacados a tiros por criminosos. O policiamento foi reforçado na região. #ODia pic.twitter.com/oB3J0jF9oK — Jornal O Dia (@jornalodia) December 6, 2021

O Twitter do jornal Voz das Comunidades relatou que "muitos moradores não estão conseguindo sair de casa para trabalhar". Moradores da região afirmam que até em Olaria é possível ouvir o tiroteio. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região.