Rio - A formação de um ciclone no oceano já traz reflexos em diversos pontos da cidade do Rio, na tarde desta terça-feira, e a cidade já entrou em estágio de mobilização às 17h30. Até o momento, já foram registrados alagamentos nos bairros Parque Santa Amélia e Jardim Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e em Realengo, na Zona Oeste. Na Rocinha, Zona Sul, e em Madureira, Zona Oeste, chove forte em vários pontos.

Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam no entorno do Maciço da Tijuca, causando chuva moderada a forte em intervalos de 15 minutos. A tendência é que estes núcleos permaneçam atuando na próxima hora na região.

Em Belford Roxo, um morador fez imagens de um carro que ficou ilhado no bairro Jardim Bom Pastor e uma motorista registrou os bolsões de água em Parque Santa Amélia.

Não dá pra passa na estrada Belford roxo. Jardim bom pastor. Está tudo alagado, carro deu ruim pic.twitter.com/I6DZrGKh2W — Ação e Reação (@reacao_acao) December 7, 2021

Santa amelia belford roxo pic.twitter.com/AlvG3KtdX0 — Ação e Reação (@reacao_acao) December 7, 2021



Ruas em Realengo, Zona Oeste, ficam alagadas após chuvas durante a tarde desta terça-feira.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/uOmknsqQ9J — Jornal O Dia (@jornalodia) December 7, 2021 Em Realengo, também foi registrado pontos de alagamentos:

Ainda o Alerta Rio, núcleos de chuva fraca também atuam em pontos da Zona Norte da cidade. Outros núcleos de chuva se aproximam do litoral, podendo ocasionar chuva fraca a moderada na próxima hora, na Zona Sul e região da Barra/Recreio. A formação de um ciclone no oceano aumentará as chuvas na cidade do Rio durante a semana e os dias serão de chuva fraca e isolada até quinta-feira. A partir de sexta, não chove mais e as temperaturas ficam em elevação.

Recomendações das autoridades:



- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito.

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (

(http://bit.ly/appcor_ios)

Previsão para os próximos dias

Nesta terça-feira, o céu varia de nublado a encoberto. Os ventos estarão moderados durante a tarde e as temperaturas seguirão estáveis com máxima prevista de 28ºC e mínima de 19°C.

Na quarta-feira, o transporte de umidade do mar em direção ao continente mantém o predomínio do céu

nublado com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. A máxima será de 27°C e a mínima de 18°C.

Na quinta também chove fraco a moderado, a qualquer momento. Sem previsão de vendavais e os termômetros ficam entre 28°C e 18°C. O tempo começa a melhorar na sexta-feira. Sem chuva, as temperaturas ficam estáveis e a máxima prevista é de 30°C e mínima de 17°C