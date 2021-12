Evento acontecerá nesta quarta-feira (8) no Museu do Amanhã - Divulgação

Publicado 07/12/2021 16:21

Rio - Para discutir com a sociedade temas relacionados ao conceito de Smart City, a Prefeitura do Rio irá realizar, nesta quarta-feira (8) no Museu do Amanhã, Praça Mauá, o primeiro evento do segmento: o seminário “Rio Cidade Inteligente”.

Organizado pela Coordenadoria de Cidade Inteligente e o Centro de Operações Rio (COR), em parceria com o Polo de Inovação da Unisuam (Pólen), o evento contará com o prefeito Eduardo Paes, reunindo representantes dos setores público e privado em debates que visam avançar nos projetos para o futuro das cidades.

Para ampliar as discussões, o seminário será dividido em cinco painéis: A retomada econômica da cidade; O impacto do 5G na cidade; A cidade monitorada e segura; A tecnologia a serviço da mobilidade; COP26; e o futuro das cidades.

"Esse evento vai reunir importantes atores para debatermos as necessidades do carioca e juntos buscarmos soluções. Uma cidade inteligente é aquela que investe em inovação, conhecimento compartilhado e criatividade somados à tecnologia. E isso é o que queremos para o Rio. Nosso objetivo é oferecer ao carioca uma cidade mais inteligente, sustentável, inovadora e conectada", destaca Felipe Peixoto, coordenador de Cidade Inteligente da Prefeitura do Rio.

Já Diego Braga, gestor de Inovação do Pólen, ressalta a relevância desse tipo de cooperação entre os setores público e privado.

"É fundamental investir nas cidades inteligentes, pois isso já é uma transformação natural, visto os avanços tecnológicos".

Serviço:

Evento: Seminário Rio Cidade Inteligente

Data: 08/12/21

Horário: das 9h às 17h, com credenciamento a partir das 8h

Local: auditório principal do Museu do Amanhã - Praça Mauá

Inscrições: http://bit.ly/RioCidadeInteligente