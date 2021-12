Vacinação contra a gripe na Tijuca - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 07/12/2021 12:22 | Atualizado 07/12/2021 12:43

Rio - A cidade do Rio segue com a vacinação contra a gripe suspensa nesta terça-feira (7), e aguarda o envio de novas remessas do Ministério da Saúde para o retorno da campanha. Havia a expectativa do envio de 160 mil doses para todo o estado do Rio, fruto de um remanejamento de excedentes dos estados de Roraima e Espírito Santos. Procurado, o governo federal não deu data para o envio das remessas.

No Rio, a vacinação está suspensa por falta de doses desde a última sexta-feira (7). Nova Iguaçu também zerou o estoque na última semana. Na segunda-feira (6), foi a vez de Nilópolis suspender a campanha.

A falta de doses vem no momento em que a capital fluminense vive um surto de Influenza. As UPAs estaduais registraram um aumento de 400% nos atendimentos de síndrome gripal entre os dias 23 a 28 de novembro, em comparação aos dias 16 e 22 de novembro. Para evitar a lotação nas unidades de saúde, três UPAs - Marechal Hermes, Tijuca e Botafogo - instalaram tendas para fazer a triagem de pacientes com gripe.

O prefeito Eduardo Paes e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estiveram juntos, na segunda-feira, durante evento de lançamento de uma base científica da Universidade de Oxford na cidade do Rio. Durante a cerimônia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, Paes e Queiroga não citaram o surto de gripe no município em suas falas oficiais.