Publicado 07/12/2021 18:44 | Atualizado 07/12/2021 19:12

Rio - A volta para casa dos cariocas nesta terça-feira acontece com muitos transtornos devido à chuva forte a moderada que cai em várias regiões da cidade do Rio. Até o fim da tarde, foram registrados diversos pontos de alagamentos na Baixada Fluminense, Zona Oeste e Zona Norte. Além disso, o Centro de Operações Rio já registrou pelo menos cinco acidentes. A cidade entrou em estágio de mobilização às 17h30, segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.



Às 18h42, a Ecoponte informou que o acesso à ponte Rio-Niterói apresentava lentidão e o tempo de travessia, sentido Niterói, era de 34 minutos. Já para os motoristas que precisam passa pela Linha Amarela, o fluxo é bastante intenso. Às 18h57, o trânsito sentido Barra estava lento no acesso 10A, Linha Vermelha (Centro) à Praça de Pedágio. Fluxo intenso também na saída 1B, Av Ger. Dantas, ao acesso da Ayrton Senna e na altura do Túnel da Covanca à saída 1A, Estrada do Pau Ferro. Na Linha Amarela, sentido Fundão, o trânsito é bom.

Há congestionamento em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna, para quem segue em direção à Linha Amarela. De acordo com o Centro de Operações, os reflexos podem ser vistos a partir da Avenida das Américas, no Shopping Downtown. Acompanhe em tempo real:

AV. AYRTON SENNA | Congestionamento em toda a extensão da via para quem segue em direção à Linha Amarela. Reflexos na Av. das Américas, a partir do Shopping Downtown. #zonaoeste pic.twitter.com/AW7saNC8XE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 7, 2021

Motoristas também precisam redobrar a atenção ao dirigir sobre vias molhadas. A orientação é que diminua a velocidade ao trafegar e, principalmente, não force a travessia em vias alagadas. Às 17h43, um acidente envolvendo um caminhão ocupou uma faixa da pista da Avenida Brasil, na altura de Bangu, sentido Santa Cruz. O trânsito está lento no local.



AV. BRASIL | SENTIDO SANTA CRUZ: acidente envolvendo um caminhão ocupa uma faixa da pista na altura de Bangu. CET-Rio no local. Trânsito lento. #viasexpressas pic.twitter.com/1S95ybOmIT — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 7, 2021 Em um outro trecho da Avenida Brasil, na altura de do Viaduto de Ataulfo Alves, em Benfica, sentido Centro, um acidente envolvendo um caminhão e dois carros ocupa uma faixa da pista central e uma faixa da pista lateral. Bombeiros e CET-Rio estão no local e há congestionamento. Também na Avenida Brasil, sentido Centro, um atropelamento envolvendo um ônibus deixou o trecho com lentidão. Há uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no local.

Às 16h04, na Avenida Infante Dom Henrique, sentido Centro, uma faixa foi interditada devido ao tombamento de um caminhão na altura do Monumento dos Pracinhas. O trânsito segue intenso na região.

Quem depende do transporte público para chegar em casa, também enfrenta transtornos. Um passageiro mostrou que em um trem da SuperVia havia uma forte goteira. A concessionário informou que vai identificar o trem e solicitar a realização dos reparos necessários.

Chovendo dentro do trem da @SuperVia_trens . Ramal Gramacho, carro feminino, número do trem 2005 204. pic.twitter.com/u0TBLburx7 — 2022 é lula (@capitamarvel22) December 7, 2021 Na estação de trem da Vila Militar, um passageiro mostrou falhas na estrutura da estação e cobrou explicações da SuperVia pela falta de reparo no local.

@SuperVia_trens Pergunta: isso pode ser considerado admissível? pic.twitter.com/y7ZWM3vPzG — O Andarilho.NET (@andarilhonet) December 7, 2021 Na estação de trem da Vila Militar, um passageiro mostrou falhas na estrutura da estação e cobrou explicações da SuperVia pela falta de reparo no local.

Registros de chuva forte



Segundo o Centro de Operações Rio, entre 17h45 e 18h, houve registro de chuva forte na Ilha do Governador, e de chuva fraca a moderada em bairros como Sepetiba, Recreio dos Bandeirantes, Madureira, Tijuca e Grande Méier.



Há bolsões d'água na Estrada do Cafundá, na Taquara, altura do Mercado Guanabara; na Estrada do Itanhangá, altura do n° 1020; na Rua do Catete e Rua Silveira Martins. A Comlurb e Seconserva foram acionadas e trânsito está intenso nestes trechos.

CATETE | RUA DO CATETE: bolsão d'água ocupa parcialmente a via na altura da R. Silveira Martins. Comlurb no local. Trânsito lento no trecho.#zonasul pic.twitter.com/uRDXRESPJQ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 7, 2021 Recomendações das autoridades:



- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito.

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (

(http://bit.ly/appcor_ios)

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Bastaenviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito.- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android ( http://bit.ly/appcor_android ) ou iOS: (http://bit.ly/appcor_ios)- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)