PRF encontra 130 quilos de pasta base de cocaína na Operação Égide - Foto: Divulgação / PRF

PRF encontra 130 quilos de pasta base de cocaína na Operação ÉgideFoto: Divulgação / PRF

Publicado 07/12/2021 17:59

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira, um carregamento com 130 quilos de pasta base de cocaína em Casimiro de Abreu. A droga foi encontrada dentro de um fundo falso de um carro durante a Operação Égide, na BR-101.

Os agentes desconfiaram do motorista perto do quilômetro 203. Ao abordarem o carro, notaram que o motorista, de 27 anos, estava nervoso. Ele levava dezenas de pacotes de biscoito, todos com a data de validade vencida, para uma comunidade em Macaé.

Com a ajuda de cães farejadores da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu, os agentes da PRF encontraram um fundo falso embaixo dos bancos do carro. Ali, foram flagrados os tabletes de pasta base de cocaína que seriam levados para Macaé.

A Operação Égide começou em outubro de 2021 na repressão dos crimes em rodovias federas. A operação foi feita após a análise e mapeamento dos pontos críticos do estado. A ação tem objetivo o combate ao roubo de cargas, carros e ônibus, além do tráfico de drogas e armas.