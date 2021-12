Ministério Público do Rio - Divulgação

Publicado 07/12/2021 17:36

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou um inquérito para apurar uma suposta prática abusiva pelo site Enjoei. A ouvidoria do órgão recebeu reclamações de clientes que relataram que tiveram que contratar um suposto seguro durante a compra. Além disso, consumidores que se arrependeram da compra afirmaram que o site não devolve o valor do seguro e do frete.

A Promotoria de Justiça pediu ao Enjoei que se manifeste em até 30 dias sobre as reclamações dos clientes. O MPRJ também pediu para que, se as reclamações forem positivas, a empresa justifique o motivo das medidas. O Ministério Público procurou o Procon/RJ, o Procon Carioca e a Alerj para saber se existem outras reclamações no mesmo sentido.

O DIA tentou contato com a assessoria de comunicação do Enjoei, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.