Ponto final da linha 607 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Ponto final da linha 607Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/12/2021 09:18

Rio - O Sindicato dos Rodoviários afirmou que seguirá em estado de greve até que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) julgue a liminar que suspendeu a realização de uma assembleia da categoria, no último dia 28 de novembro. Com o estado de greve, pode haver paralisação de ônibus a qualquer momento na cidade do Rio, a depender do movimento dos grevistas. A reinvidicação principal é o reajuste nos salários, que não acontece há dois anos, e o aumento no valor da cesta básica.

"Tentamos conversar com a desembargadora que está à frente do processo solicitando que ela nomeasse o relator para apreciar a liminar, mas infelizmente ela manteve a decisão inicial", disse o presidente do sindicato, Sebastião José.

No último dia 29, uma liminar na Justiça do Rio suspendeu, de véspera, a paralisação dos ônibus e dos articulados do BRT. A decisão foi do desembargador Álvaro Luiz Carvalho Moreira, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Na mesma semana, o Sindicato dos Rodovários, o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus) e a Secretaria Municipal de Transportes realizaram pelo menos duas reuniões, no TRT e no Ministério Público do Trabalho (MPT), mas não houve acordo.

"O prazo estipulado para que o processo fosse apreciado é de 30 dias, o que vai coincidir com o início do recesso da justiça fazendo com que esse julgamento ocorra somente no início de janeiro. Porém, caso o tribunal demore a colocar em pauta, iremos convocar a categoria para uma assembleia. Não queremos e nem iremos enfrentar a justiça; queremos apenas que ela seja feita e os trabalhadores não saiam prejudicados", afirmou Sebastião José.