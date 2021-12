PM na Kelson's, na Penha - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 07/12/2021 07:26 | Atualizado 07/12/2021 12:01

Rio - Policiais militares do 16º BPM (Olaria) e de outros batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área fazem na manhã desta terça-feira (7) uma operação na favela da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, o objetivo da operação é coibir os crimes de roubo a veículos e a cargas, além de "checar denúncias". Os militares apreenderam parte de uma carga roubada de eletrodomésticos e um carregamento drogas. Ainda não há informação de prisões ou relato de pessoas feridas.

Polícia Militar faz operação no Morro da Serrinha, em Madureira

Moradores de Madureira acordaram ao som de tiros na manhã desta terça-feira (7). A Polícia Militar faz uma operação no Morro da Serrinha , e a população do local relata um intenso tiroteio desde às 5h. A operação é conduzida pelo 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de batalhões das zonas Norte e Oeste.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo é retirar barricadas e verificar "denúncias" - a corporação não detalhou quais seriam. A operação conta com três veículos blindados da PM, os caveirões. As equipes estão no interior da comunidade e desfazem obstáculos que impedem o avanço - há barricadas de fogo, com pneus em chamas. PMs vasculham até os trilhos da linha férrea, entre as estações do Mercadão de Madureira e Cavalcanti.