Moradora passa por barricada em uma rua no Morro da Serrinha, em Madureira. Criminosos atearam fogo em pneus e cabos para impedir a passagem da PMREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 07/12/2021 06:20 | Atualizado 07/12/2021 08:22

Rio - Moradores de Madureira acordaram ao som de tiros na manhã desta terça-feira (7). A Polícia Militar faz uma operação no Morro da Serrinha, e a população do local relata um intenso tiroteio desde às 5h. A operação é conduzida pelo 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de batalhões das zonas Norte e Oeste.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo é retirar barricadas e verificar "denúncias" - a corporação não detalhou quais seriam. A operação conta com três veículos blindados da PM, os caveirões. As equipes estão no interior da comunidade e desfazem obstáculos que impedem o avanço - há barricadas de fogo, com pneus em chamas. PMs vasculham até os trilhos da linha férrea, entre as estações do Mercadão de Madureira e Cavalcanti.

No alto do morro, PMs encontraram uma casa que era utilizada por traficantes para a realização de festas e reuniões, segundo a corporação. A residência tem amplo espaço, com piscina e churrasqueira.

Moradores relatam medo de sair de casa para trabalhar por conta do tiroteio. "Está tendo operação na Serrinha, quero ver como vou para a escola, nem era para ter aula", afirma uma jovem. "Pau quebrando na Serrinha", alerta outro morador.