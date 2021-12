Desde o início da pandemia, a Ação da Cidadania já ajudou mais de 12,5 milhões de pessoas em todo o país - Divulgação Rock in Rio

Desde o início da pandemia, a Ação da Cidadania já ajudou mais de 12,5 milhões de pessoas em todo o paísDivulgação Rock in Rio

Publicado 07/12/2021 11:30

Rio - A campanha Natal Sem Fome, da Ação da Cidadania, terá o Rock in Rio como parceiro para levar comida à mesa de 2,5 milhões de famílias de todo o Brasil. A partir dessa terça-feira, dia 7, quem doar pelo menos R$ 20 estará concorrendo a um par de ingressos para participar do mega festival, que acontecerá em setembro de 2022. Ao todo, serão sorteados 250 pares de ingressos.

A parceria prevê aumentar as doações da campanha, que podem ser feitas pelo site www.natalsefome.org.br/rockinrio . Segundo o presidente do Conselho da Ação da Cidadania Daniel Souza, a iniciativa é uma forma de ajudar as pessoas que mais sentiram o impacto do aumento de presos no país. “Neste momento de tragédia humanitária que estamos vivendo no Brasil, um mundo melhor passa pela cidadania e por reconhecer a importância de ajudar os que não têm o mais básico da vida, o alimento. Que essa campanha de solidariedade possa unir a sociedade para que tenhamos o maior Natal Sem Fome de todos os tempos”, afirmou.Para Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, a ação é um compromisso com a sociedade e o sorteio de ingressos, uma forma de incentivar as doações. "Precisamos fazer algo para minimizar um cenário que se agravou muito neste período, que é o das pessoas que passam fome. Queremos proporcionar um fim de ano melhor para diversas famílias que enfrentam dificuldades em seus lares. A ideia da doação de ingressos veio pelo grande número de pessoas que querem adquirir um bilhete para estar na Cidade do Rock, em 2022. Acreditamos que o sorteio dos ingressos, que são o nosso maior ativo, é uma boa forma de incentivar ainda mais os fãs do festival a participarem desta corrente pelo bem e levar os alimentos a quem precisa”, contou.Para alavancar a campanha, o Rock in Rio vai espalhar pela cidade do Rio de Janeiro diversas mídias que vão relembrar e incentivar constantemente o carioca a fazer as doações para a ONG Ação da Cidadania, como colocar informações sobre as doações no relógio da contagem regressiva do festival que está em Copacabana.