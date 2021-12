Abertura do envelope que decide qual empresa vai ser responsável pela bilhetagem digital no Rio acontece nesta terça-feira - Arquivo O DIA

Publicado 07/12/2021 10:51

Rio - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou na segunda-feira (6) uma ação movida por representantes das empresas de ônibus do Rio e da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), que tentava impedir a realização da licitação da bilhetagem digital nos transportes da cidade. Assim, a abertura dos envelopes segue marcada para esta terça-feira (7).

No fim de novembro, a Prefeitura do Rio obteve na Justiça a aprovação do efeito suspensivo que impedia a Riocard de participar da licitação da bilhetagem digital. A Riocard é atualmente a controladora dos serviços, mas em um dos primeiros atos de sua terceira gestão, o prefeito Eduardo Paes anunciou que faria mudanças no sistema, a fim de dar maior transparência às contas.

A empresa que ficar responsável pela bilhetagem digital será responsável por controlar o fluxo de passageiros e a arrecadação das tarifas. O edital do novo formato de bilhetagem digital permite somente empresas que não fazem parte do sistema de transporte público na Região Metropolitana serem incluídas na licitação. A expectativa é de que o serviço comece a partir do BRT.