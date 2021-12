Com ele foi encontrado quatro celulares pertences do passageiros - Divulgação

Com ele foi encontrado quatro celulares pertences do passageirosDivulgação

Publicado 07/12/2021 11:02 | Atualizado 07/12/2021 11:55

Rio - Um suspeito de assaltar um ônibus da Viação Amparo na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, foi ferido durante uma perseguição com policiais militares na manhã desta terça-feira. O homem, que portava uma réplica de pistola, acabou baleado após apontar o simulacro para um dos PMs.

De acordo com a PM, militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estavam em patrulhamento pela RJ-106 quando foram informados sobre roubo em um coletivo. A equipe iniciou buscas pelo suspeito a partir das informações de passageiros e conseguiu localizá-lo na rua, na altura do bairro Engenho do Roçado.

Ao ser abordado, o homem apontou a arma para um dos policiais, que reagiu e atirou contra o suspeito. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde recebeu atendimento médico. Um simulacro de pistola foi apreendido. Dinheiro, quatro aparelhos celulares, carteiras e outros objetos foram recuperados pelos policiais com baleado. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).

Em nota, a Viação Amparo confirmou o assalto no interior do ônibus e que nenhuma das vítimas ficou ferida.