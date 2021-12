Veículos terrestres e motos aquáticas estão sendo utilizados nesta manhã para realizar as buscas - Reprodução/Twitter

Veículos terrestres e motos aquáticas estão sendo utilizados nesta manhã para realizar as buscas Reprodução/Twitter

Publicado 06/12/2021 10:39

Rio - As buscas por um homem desaparecido após um acidente de barco na Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos, entraram no terceiro dia nesta segunda-feira (6). Uma equipe do Corpo de Bombeiros segue no local desde o início da manhã tentando localizar o pescador. Outras duas vítimas no naufrágio foram resgatadas e socorridas.

Segundo a corporação, veículos terrestres e motos aquáticas estão sendo utilizados para realizar as buscas. A procura segue até às 18h.

No último sábado, um barco com três homens virou na Praia de Itaúna, que é conhecida como palco de disputas nacionais e internacionais de surf e bodyboarding. Um deles conseguiu nadar até as pedras, o segundo se afogou e foi socorrido para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth.