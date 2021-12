PM impede assalto a taxista na Linha Amarela e prende criminoso - Divulgação

Publicado 06/12/2021 09:45

Rio - Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) impediram um criminoso de assaltar um taxista na Estrada Ademar Bebiano, no retorno da Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca, neste domingo. O suspeito foi preso antes de concluir o roubo.

De acordo com a PM, os agentes estavam em deslocamento quando viram um táxi trafegando próximo a viatura que, em seguida, parou e um homem desembarcou informando aos policiais que estava sendo assaltado. Imediatamente, os militares abordaram o suspeito. Com ele, foram apreendidos uma pistola e munições.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ªDP (Bonsucesso).