Furto de cabos de sinalização afeta circulação nos ramais Deodoro/Santa Cruz e Japeri - Divulgação / Agetransp

Publicado 06/12/2021 07:51 | Atualizado 06/12/2021 09:31

Rio - Os trens dos ramais Deodoro/Santa Cruz e Japeri tiveram que aguardar ordem de circulação no trecho entre Madureira e Marechal Hermes devido a furto de cabos registrado na região de Madureira, na manhã desta segunda-feira. A circulação foi normalizada às 8h50.

A concessionária informou que disponibilizou trens extras nesses ramais para auxiliar no transporte dos passageiros que seguem no sentido Centro do Rio. Os clientes estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da concessionária. Os demais ramais continuam operando normalmente.

Balanço de furtos

De janeiro a novembro deste ano houve 759 casos de furtos de cabos. Mais que o dobro do ano passado, quando foram registradas 355 ocorrências. Com um total de 32.293 metros de cabos levados por criminosos, o quantitativo de materiais furtados já é quatro vezes maior que o total substituído pela SuperVia em 2020 após a ação de criminosos, quando 7.474 metros de cabos foram retirados do sistema.

Para mitigar ações deste tipo, a SuperVia tem feito ajustes na instalação dos cabos que apresentam custos três vezes maior para a concessionária que o modelo tradicional. Além disso, a concessionária aderiu ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) por meio do qual policiais atuam nas áreas mais sensíveis apoiando as forças de segurança do Estado.

"De acordo com o contrato de concessão, a segurança pública dentro do sistema ferroviário é de responsabilidade do poder concedente, que é o Governo do Estado do Rio de Janeiro", disse a SuperVia por meio de nota.