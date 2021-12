Ação foi realizada pela Delegacia especializada em armas e explosivos (Desarme) - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/12/2021 08:25 | Atualizado 06/12/2021 11:17

Rio - Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam o Wesley de Souza Rocha, conhecido como Russão, na tarde deste domingo. Ele é acusado de matar o policial militar Sargento Cícero, em outubro de 2020. Russão foi localizado no Jardim Bangu, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o agente foi assassinato pelo criminoso e o "bonde do Coronel do Muquiço", no dia 12 de outubro do ano passado. Na ocasião, o militar tentava abordar os criminosos na Avenida Brasil.

As investigações da especializada apontaram que além de segurança de um criminoso conhecido como "Coronel", Russão também era responsável pela boca da "Reta", em Deodoro.

Na unidade, o criminoso confessou e deu detalhes do crime contra o policial. As investigações continuam.