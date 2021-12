Gravação foi feita por motorista que passava pelo local no momento - Reprodução TV Globo

Publicado 06/12/2021 12:03

Rio - Um homem foi flagrado viajando no teto do BRT na Avenida das Américas, no sentido Jardim Oceânico, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo. As imagens foram gravadas por um motorista que passava pela região e enviadas ao Bom Dia Rio.

Segundo a Prefeitura, a ação é considerada vandalismo e, ao flagrar comportamentos indevidos, o motorista deve parar o veículo e acionar o monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) para que o setor de segurança tome medidas cabíveis. E disse, ainda, que “além dos prejuízos materiais, a pessoa no vídeo colocou a vida dela e a dos demais usuários em risco.”