Priscila Belfort desapareceu depois de sair para almoçar - Reprodução

Priscila Belfort desapareceu depois de sair para almoçarReprodução

Publicado 06/12/2021 11:48 | Atualizado 06/12/2021 11:52

Rio - Jovita Belfort usou as redes sociais para publicar uma homenagem pelo aniversário de 47 anos da filha, Priscila Belfort, desaparecida desde 9 de janeiro de 2004. Na publicação, ela usou fotos de Priscila na infância junto com o irmão, o ex-campeão da UFC Victor Belfort, além da imagem de uma camiseta que pede informações sobre seu paradeiro.

Priscila Belfort tinha 29 quando saiu do trabalho, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio, em 2004, para almoçar e nunca mais foi vista. Nunca houve um pedido de resgaste e até hoje a polícia não esclareceu o caso.