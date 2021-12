Empresa deixava de pagar R$3 mil por mês - Arquivo/Divulgação

Publicado 06/12/2021 10:46

Rio - Um homem responsável por uma lanchonete de grande porte, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense foi preso na última sexta-feira por furtar energia. De acordo com a Light, o estabelecimento deixava de pagar R$3,6 mil ao mês em conta de energia com o esquema. A ação foi realizada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).



A prisão foi resultado de uma operação em parceria com a Light, no Calçadão de Duque de Caxias. O furto de energia do local foi notado por técnicos da empresa que identificarem o desvio de energia, escondido no forro da loja. A fraude, confirmada por peritos da Polícia Civil, fazia com que 90% do consumo do estabelecimento não fosse registrado pelo medidor de energia. O equipamento deixava de registrar cerca de 3.500 KWh ao mês, o que equivale mais de R$ 3,6 mil na fatura de energia.



A Light destacou que atua diariamente no combate ao furto de energia com o seu programa de inspeções e regularizações. A companhia destacou que o furto prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população do entorno, além de representar um custo a mais – rateados por todos os consumidores – na fatura.