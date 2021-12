A prática é considerada crime de atentado ao pudor - Reprodução

Publicado 06/12/2021 09:44 | Atualizado 06/12/2021 10:03

Rio - A Polícia Civil informou que não houve registro do caso de, no último sábado, na Praia do Forte, em, na Região dos Lagos. Na ocasião, um casal foi filmado fazendo sexo na areia . A Polícia Militar também informou que o 25º BPM (Cabo Frio) não foi acionado para a ação.

O vídeo foi publicado nas redes sociais e viralizou durante o fim de semana. Procurada, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a ocorrência de ato libidinoso compete à atuação da Polícia Militar, e a investigação, a partir do registro, compete à Polícia Civil.



Ainda de acordo com o município, fiscais que trabalham no ordenamento de barracas, trabalhadores ambulantes, empresas de turismo náutico e patrimônio ambiental não presenciaram o caso, nem procuraram as autoridades. A Guarda Civil Municipal, que é responsável pelo ordenamento do trânsito e pela proteção ao patrimônio público, também não recebeu nenhuma denúncia sobre a prática.

Nas redes sociais muitas pessoas comentavam sobre o vídeo.



"Nunca vou entender quem acha normal um casal hétero transando em um lugar público, na frente de todos e inclusive na frente de crianças e enquanto um casal gay que passeia de mão dadas é agredido por estar de mão dadas na frente de todo mundo e de crianças", disse uma usuária do Twitter.



"Engraçado é que esse povo que está rindo e filmando e o mesmo povo que se dizem defensores da moral e dos bons costumes, e que fazem todo um escarcéu quando um casal homoafetivo se beija ou anda de mãos dadas. Uma verdadeira hipocrisia esse país", comentou outra.



"Acho isso uma coisa tão absurda, impossível achar normal fazer essas paradas em lugar público", disse outra internauta. "Em plena luz do dia, com a praia cheia. Coragem irmão", disse uma jovem na rede social.