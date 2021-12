Policia - Idosa morre e outras duas pessoas sao baleadas em assalto a onibus em São Gonçalo, regiao metropolitana do Rio. O veiculo trafegava pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) quando criminosos anunciaram o assalto e um policial militar reagiu. Na foto, veiculo com varias marcas de tiros. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Policia - Idosa morre e outras duas pessoas sao baleadas em assalto a onibus em São Gonçalo, regiao metropolitana do Rio. O veiculo trafegava pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) quando criminosos anunciaram o assalto e um policial militar reagiu. Na foto, veiculo com varias marcas de tiros.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/12/2021 12:13 | Atualizado 06/12/2021 12:15

Os ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo são monitorados por câmeras e por GPS. Na ocasião, a empresa disse que "lamenta muito o fato ocorrido e se solidariza com as vítimas e seus familiares" e que daria o suporte necessário aos clientes, além de ajudar as autoridades policiais nas investigações. Confira a nota na íntegra. "Neste momento a empresa informa que lamenta muito o fato ocorrido e se solidariza com as vítimas e seus familiares e que foram direcionados funcionários para acompanhar a ocorrência e dar todo o suporte necessário aos nossos clientes e ajudar as autoridades policiais nas investigações."



Em nota, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atua em toda extensão da RJ-106 e que, no trecho que corta o município de São Gonçalo, o patrulhamento da unidade conta com o reforço do 7ºBPM na área que margeia a via. Segundo a PM, entre janeiro e novembro deste ano, houve nove casos de roubos em coletivos na via, mesmo período em que o BPRv prendeu 107 pessoas e apreendeu dez armas de fogo em ações ostensivas.



"A Polícia Militar combate de maneira incessante tais crimes em ônibus, utilizando, dentre outras modalidades, o Policiamento Transportado em Ônibus Urbanos (PTOU), intensificando assim as abordagens a coletivos e demais veículos nos principais corredores de circulação do perímetro urbano. Na área de policiamento do 7ºBPM, o batalhão obteve redução de 34,1% nos crimes de roubo em coletivo quando comparados os períodos janeiro-outubro de 2021 e janeiro-outubro de 2020, segundo os dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP)", afirmou a PM.