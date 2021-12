Roupas usadas por suspeitos de praticar assalto a ônibus em São Gonçalo - Reprodução / O Dia

Roupas usadas por suspeitos de praticar assalto a ônibus em São GonçaloReprodução / O Dia

Publicado 03/12/2021 18:30 | Atualizado 03/12/2021 19:11

Rio - Quatro pessoas foram identificadas e três estão presas suspeitas de envolvimento no assalto a um ônibus em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira . De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), Gleydson Mendes de Oliveira, 31 anos, planejou o roubo ao coletivo da viação Amparo. Ele e Cássio Gomes Pereira, de 30 anos, subiram no ônibus e anunciaram o assalto, enquanto Matheus Lacerda, de 20 anos, e um suspeito identificado inicialmente como 'Cabelinho' ou 'Bebel', ligado ao tráfico do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, ficaram em um carro, modelo Vectra, cor preta, para dar apoio.De acordo com as investigações, Gleydson ficou na porta do coletivo e Cássio recolheu os pertences das vítimas. Logo após, o subtenente Sérgio Augusto, de 54 anos, lotado no 2º BPM (Botafogo), entrou em confronto com a dupla. O policial foi atingido na barriga e já recebeu alta. Gleydson foi baleado no abdômen e Cássio na perna. No confronto, a idosa Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, também foi baleada, mas não resistiu e morreu. A dupla conseguiu descer do veículo e, com a ajuda do resto do bando, fugiu.