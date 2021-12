Publicado 04/12/2021 00:00

A semana fecha com um cenário triste na Economia: PIB em queda e aprovação da PEC dos Precatórios, que ultrapassa qualquer previsão do teto de gastos. O resultado é a combinação de recessão e alta de preços. É urgente que Executivo e Legislativo se unam a favor da população!



Os empresários que temem sair do Simples precisam ser cuidados. São donos de bares, restaurantes, pousadas, que ainda ainda são impactados pela pandemia, e geram centenas de empregos. Não se pode olhar apenas para as grandes empresa. A classe média fica cada dia mais com a corda no pescoço.