Delegacia da Tijuca 19ªDP - Divulgação / Polícia Civil

Delegacia da Tijuca 19ªDPDivulgação / Polícia Civil

Publicado 03/12/2021 20:22 | Atualizado 03/12/2021 20:25

Rio - Uma mulher, que não teve a identificação revelada, foi atacada e sequestrada na tarde desta sexta-feira (3) por criminosos que passavam pela Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. De acordo com as primeiras informações, os bandidos são especializados em roubar carros de luxo. A vítima teria percorrido cerca de 15 km com o grupo e sido deixada na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Borel foram acionadas para a região porque receberam um chamado de que homens estariam em fuga em dois veículos.

Após patrulhamento, agentes conseguiram recuperar um carro próximo ao acesso à comunidade do Borel. Um segundo veículo teria colidido em outro ponto da via e um homem foi detido. A polícia disse ainda que localizou a vítima e a conduziu até a 19ª DP (Tijuca). Ninguém ficou ferido na ação.