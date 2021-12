- Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2021 18:47

Rio - As lojas Beija-Flor, da Ação da Cidadania, no Botafogo Praia Shopping ou Shopping Nova América irão recolher no mês de dezembro doações para o Natal Sem Fome. A expectativa do projeto é de arrecadar alimento para 600 mil famílias neste ano. Os valores arrecadados vão ser revertidos para a compra das cestas básicas das famílias beneficiadas.

Os doadores poderão escolher camisetas da campanha como brinde de participação. Feita em parceria com a Ancar Invahoe, a ação faz uma releitura de uma história contada pelo fundador Herbert de Souza, o Betinho. A "Fábula do Beija-Flor" conta a história de um pássaro que tenta apagar um incêndio em uma floresta ao levar a água no bico. Ele tem consciência de que sozinho não consegue, mas dá o exemplo que se cada animal da floresta fizer a sua parte, o fogo vai cessar.