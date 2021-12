Suspeito foi encontrado em Bonsucesso - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2021 20:49

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira, um homem foragido da Justiça em Bonsucesso, na Zona Norte. Lucas Batista do Nascimento, o Lucas do Corte, 21 anos, é suspeito de se passar como entregador de aplicativo para roubar pedestres na Zona Sul do Rio.

O suspeito é citado em mais de 15 inquéritos policiais na 15ª DP (Gávea). Após os crimes, as investigações apontam que ele revendia os pertences na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso enquanto caminhava para um motel em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 16ª Vara Criminal da Capital por roubo. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).