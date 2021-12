Veículo teve uma das janelas completamente destruída - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 03/12/2021 19:26



Rio - A passageira Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, morta durante um assalto a ônibus em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira , seguia para sua aula de ginástica no Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio, quando foi vítima de criminosos. O delegado Mário Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), contou que, de acordo com familiares da idosa, ela era moradora do bairro Itaipuaçu, em Maricá, e tinha o costume de frequentar o clube durante a semana por já ter sido moradora da cidade do Rio.

Elvira era conhecida por ser uma pessoa bastante ativa e independente. A passageira embarcou no ônibus da linha 6146, da Viação Amparo, que fazia o trajeto Itaipuaçu x Castelo, no início da manhã. De acordo com as câmeras de segurança do ônibus em que a polícia teve acesso, Elvira estava sentada na poltrona da primeira fileira do veículo e usava um gorro na cabeça.

Dois assaltantes embarcaram e anunciaram o assalto na altura do Engenho do Roçado, próximo ao bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Um subtenente lotado no 2º BPM (Botafogo), identificado como Sérgio Augusto, de 54 anos, estava no interior do veículo e reagiu, ocasionando uma intensa troca de tiros. Segundo o delegado que investiga o caso, estima-se que pelo menos 10 tiros foram disparados dentro do veículo. Um dos tiros atingiu Elvira no tórax, ela chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu.

O PM foi baleado no abdômen e já recebeu alta. Três criminosos envolvidos no assalto foram presos durante a tarde por agentes da DHNSGI . Há ainda um quarto integrante, identificado inicialmente como 'Cabelinho' ou 'Bebel', que está foragido. Ele pertence ao tráfico do Complexo do Salgueiro, também em São Gonçalo.

A Polícia Civil continua investigando o caso e ainda não sabe da onde partiu o tiro que matou a idosa. O corpo de Elvira segue no IML de Tribobó, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre data e local de enterro da vítima.