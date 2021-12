Ana Regina é mãe do copiloto José Porfírio Júnior, dono do bimotor que caiu entre Ubatuba e Paraty - Reprodução

Ana Regina é mãe do copiloto José Porfírio Júnior, dono do bimotor que caiu entre Ubatuba e ParatyReprodução

Publicado 03/12/2021 19:20 | Atualizado 03/12/2021 19:33

Rio - A esteticista Ana Regina, mãe do copiloto do bimotor que caiu no mar de Paraty, no último dia 24, fez um apelo emocionado na internet nesta sexta-feira. Em uma série de stories postados em seu perfil no Instagram, ele pede que aos internautas que ajudem com o fornecimento de redes de arraste.

"Precisamos fazer esse arraste de madrugada, para de manhã já encontrarmos o avião e os mergulhadores poderem resgatá-lo. Estou no condomínio Laranjeiras (Paraty). Quem estiver em Trindade, Paraty e tiver esse rede... Pra gente tirar esse avião do fundo do mar e ver que meu filho não está la dentro. E aí sim poderem começar a fazer as buscas nas ilhas", disse a mãe do copiloto José Porfirio de Brito Junior, que continua desaparecido, assim como o empresário Sérgio Alves Dias Filho.

Ela criticou o trabalho de buscas da Marinha, e afirmou que os equipamentos que estão sendo utilzados nas buscas estão sucateados.

"Não vou esperar mais pela Marinha. Eles estão sendo desonestos comigo, uma mãe desesperada. Hoje é o nono dia de buscas. Informaram que iriam mandar navio com sonar mas ele não chegou até agora. O que está no local agora, está sem recursos. Fomos lá. Os militares, coitados, não têm culpa. O transporte deles está sucateado", disse Ana Regina.

O DIA procurou a Marinha, mas ainda não obteve resposta.