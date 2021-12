Estão previstas novas tendas na Penha e em Botafogo - Reprodução / RJTV

Publicado 05/12/2021 09:13 | Atualizado 05/12/2021 10:06

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro inaugurou neste sábado, 4, na UPA da Tijuca, na Zona Norte, a segunda tenda da rede voltada exclusivamente para o atendimento de pacientes com quadros leves de gripe. Para os próximos dias, a Secretaria pretende abrir novas tendas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha e na UPA de Botafogo, na Zona Sul.



“Estamos diante de um surto atípico de influenza, principalmente na capital, que aumentou muito o número de atendimentos em toda a rede de urgência e emergência. Diante disso, nós iniciamos nosso plano de contingência, reforçamos todas as UPAS estaduais com mais profissionais médicos e estamos implantando as tendas de atendimento”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.



A primeira unidade foi inaugurada em Marechal Hermes, na Zona Norte, nesta sexta-feira, 4. De acordo com a Secretaria de Saúde, na última semana, houve um aumento no número de atendimentos por síndrome gripal nas UPAS estaduais. Os atendimentos passaram de uma média de 189 atendimentos por dia, de 16 a 21 de novembro, para 1.000 atendimentos por dia no período de 22 a 28 de novembro, o que corresponde a 429% de aumento.



Até as 18h, foram realizados 174 atendimentos na tenda da Tijuca, com 186 atendimentos de clínica médica e 90 de pediatria dentro da unidade. Em Marechal Hermes, foram 230 atendimentos na tenda, e na UPA, 438 atendimentos. O serviço na tenda ocorre até as 19h. A partir desse horário, os médicos de plantão na tenda fazem o atendimento aos pacientes de casos de influenza em salas separadas nas UPAs.



O cronograma inicial prevê que o plano de contingência siga durante todo o mês de dezembro, mas poderá sofrer alteração em caso de melhora ou piora do surto da gripe. A Secretaria reforça a importância da imunização contra influenza especialmente dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e idosos.