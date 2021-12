Governador Cláudio Castro - Divulgação

Governador Cláudio CastroDivulgação

Publicado 05/12/2021 01:00

Rio - A força do nosso governo se constrói pela recuperação do estado e pelo enfrentamento de antigos problemas que se agravaram ao longo dos anos. A retomada da economia e a consolidação do novo momento do Rio de Janeiro abriram espaço para que a Polícia Civil fosse mais fortalecida e chegasse a resultados expressivos em pouco tempo. O cerco às milícias é uma demonstração de que cumprimos com a política de tolerância zero com a criminalidade. Em vez de promessas, erguemos nossa credibilidade junto à população com trabalho.

A Força-Tarefa de combate às milícias ultrapassou a marca de 1.000 milicianos presos nesta semana, o que é um marco da importância da implantação de uma política de estado, após quase uma década, contra esse tipo de crime. Impunidade é incompatível com um Rio de Janeiro forte – e é esse mal que vamos combater. Hoje, a Polícia Civil tem orçamento próprio para definir suas ações, investir na melhoria de estrutura e equipamento, ganhando agilidade para atuar. A Polícia Civil voltou a ser uma instituição de todos para todos.

Além disso, só a prisão dos envolvidos não é suficiente. Por isso, desde o início, a estratégia da Polícia Civil é asfixiar financeiramente as organizações criminosas e, assim, enfraquecer seu potencial ofensivo. O prejuízo das quadrilhas supera R$ 2,2 bilhões em razão do fechamento de comércios clandestinos, interdições de obras irregulares e apreensões. É um golpe bilionário nas milícias.



O governo aponta em uma direção cada vez mais clara: investir na qualificação policial, fazer concursos para ampliar o efetivo e robustecer a capacidade de investigação e prisão de quem transgrida a lei. A prisão de mais de 1.000 milicianos é exemplo da seriedade e dedicação de todos agentes.



O governo do estado não escolhe criminoso. Por isso, quando a Polícia Civil é fortalecida, toda a sociedade ganha. A sua atuação é o que tem permitido o avanço dos indicadores de segurança e proporcionado a estabilidade para as empresas voltarem a investir no Rio de Janeiro e a população reencontrar a tranquilidade para trabalhar e viver. O reconhecimento da dedicação, da honra e do comprometimento se estende a todos que batalham colocando suas vidas em risco. Respeita a Polícia Civil!





* Por Cláudio Castro,

Governador do Estado do Rio de Janeiro