Suspeito foi levado pelos agentes para a especializada - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2021 13:58 | Atualizado 03/12/2021 14:12

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) encontraram, no início da tarde desta sexta-feira (3), um dos suspeitos de ter assaltado o ônibus da linha 6146, da Viação Amparo, que faz o trajeto Itaipuaçu x Castelo, na madrugada de hoje, na altura do Engenho do Roçado, próximo ao bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Os criminosos trocaram tiros com o subtenente Sérgio Augusto, de 54 anos, lotado no 2º BPM (Botafogo), que estava no coletivo e, no confronto, a idosa Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, foi baleada no tórax e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes conseguiram fugir levando pertences das vítimas. O passageiro Eduardo Alves de Moura, de 33 anos, sofreu um ferimento na perna e seu estado de saúde é considerado estável, de acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres. Os criminosos trocaram tiros com o subtenente Sérgio Augusto, de 54 anos, lotado no 2º BPM (Botafogo), que estava no coletivo e, no confronto, a idosa Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, foi baleada no tórax e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes conseguiram fugir levando pertences das vítimas. O passageiro Eduardo Alves de Moura, de 33 anos, sofreu um ferimento na perna e seu estado de saúde é considerado estável, de acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres.



O policial militar foi atingido na barriga e recebeu alta da mesma unidade de saúde, no Colubandê, por volta das 8h40. Ele foi levado do local em uma viatura da Polícia Militar, para prestar depoimento na especializada. O militar deixou a delegacia por volta de 12h40 e aparentou ainda estar com dores por conta do ferimento. Ao menos 35 pessoas estavam dentro do coletivo no momento do assalto. Os passageiros e o motorista foram encaminhados para a DHNSGI para serem ouvidos.

O coletivo também foi levado para a delegacia para perícia. O veículo teve uma das janelas completamente destruída por conta do confronto, foi atingido com tiros no para-brisa, na traseira e há marcas dos disparos nos bancos. A ação criminosa foi registrada, já que o ônibus conta com sistema de monitoramento por GPS e câmeras. As imagens serão entregues à Delegacia de Homicídios.