O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, vai ser um dos representantes fluminenses na feira Flávio Cabral/ Divulgação

Publicado 03/12/2021 11:17

Rio - A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) vai estar na FIT – Feira Internacional de Turismo da América Latina – apresentando as principais características da cidade. O evento, que acontece de 4 a 7 de dezembro, em Buenos Aires, na Argentina, tem previsão de receber 90 mil visitantes.

A proposta do estande é despertar a curiosidade dos visitantes. No local, estarão representantes da Capital e do interior fluminense que apresentarão seus municípios e produtos. Em um telão, o público poderá assistir vídeos do Estado e acessar, através de um QR Code, o portal TurismoRJ que apresenta as doze regiões turísticas do RJ e suas respectivas cidades e serviços.



Segundo Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo, a feira é uma ótima oportunidade para incentivar o turismo fluminense, prejudicado pela pandemia. "O turismo internacional ainda sofre com inúmeras restrições dos países por conta da pandemia. No entanto, o setor tem se mostrado forte e vem apresentando uma retomada rápida e vitoriosa", confirmou. "Chegou a hora de investirmos nos visitantes estrangeiros. A FIT vai nos proporcionar a oportunidade de trabalhar a promoção dos 92 destinos turísticos do RJ ao lado de profissionais de alguns dos mercados emissores de maior importância para o Rio de Janeiro como, por exemplo, o argentino".



Esta será a 25ªedição da FIT. Em 2019, o evento recebeu 103 mil visitantes e mais de 50 países expositores, mostrando a sua força no mercado turístico. Em 2020, a feira foi cancelada por conta da pandemia e, para este ano, a expectativa é da geração de grandes negócios, parcerias e oportunidades de crescimento no segmento do turismo dos destinos participantes.