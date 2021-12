Zeca Borges era o criador e coordenador do Disque Denúncia - DIVULGAÇÃO

Zeca Borges era o criador e coordenador do Disque DenúnciaDIVULGAÇÃO

Publicado 03/12/2021 07:57 | Atualizado 03/12/2021 19:31

Rio - O criador e coordenador do Disque Denúncia Zeca Borges morreu aos 77 anos, no fim da noite desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, em decorrência de um infarto. Ele estava na emergência do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, quando sofreu uma cardiopatia isquêmica.

"É com grande pesar que informo que infelizmente no final da noite passada perdemos nosso mestre Zeca Borges. Lamento muito transmitir esta notícia, o Zeca se eterniza pela essência do que representava. Seu legado tem que ir a frente e mais forte ainda", informou o assessor do Disque Denúncia, Uysses Serrado, que acrescentou:

"Estou sem chão, não perdi um chefe, perdi um grande amigo, e um segundo pai, como brincava com ele". O dia e o horário do sepultamento ainda não foram informados.

O programa foi criado em 1995 no Rio com o objetivo de ser uma central de atendimento de ligações anônimas sobre atividades criminosas. Desde o seu surgimento, a plataforma já recebeu cerca de 3 milhões de telefonemas e mensagens que ajudaram a prender e autuar 22 mil criminosos.



Atualmente, o Disque Denúncia está presente em quase todos os estados do Brasil, além da Argentina e do Chile.

O governador do Estado do Rio, Claudio Castro, emitiu uma nota de pesar nesta manhã (03) e lamentou a morte de Zeca Borges. "O Rio de Janeiro perdeu um dos maiores defensores da paz e da justiça em nosso estado. Zeca Borges criou e coordenou o Disque-Denúncia, uma das mais poderosas ferramentas à disposição da sociedade, que ajudou a prender mais de 20 mil criminosos. Uma iniciativa pioneira e inestimável para a segurança pública tão bem sucedida que foi levada a outros estados e países. Expresso minha gratidão pelo trabalho fundamental e pelo legado que Zeca nos deixou e minha profunda solidariedade à família e aos amigos", disse em nota.

Através de sua assessoria de imprensa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também lamentou a morte do coordenador: "O Rio de Janeiro perdeu hoje um defensor da justiça. Com inteligência e em busca de paz, Zeca Borges deixa um legado eterno: o Disque-Denúncia. Ao longo dos seus 26 anos, o serviço recebeu milhões de denúncias, ajudou a prender mais de 20 mil criminosos, e serviu de modelo para outros estados e países. Uma referência. Meu abraço fraterno aos familiares e amigos", disse.

Zeca era engenheiro civil, formado em pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e trabalhou no mercado financeiro por anos. Até que, em 1995, recebeu a proposta de criar um serviço telefônico de combate a sequestros, que deu origem ao Disque Denúncia.

O corpo de Zeca será enterrado neste sábado (4), na Capela 8 do Cemitério da Penitência, no Caju, às 14h.