Papai Noel da PRF chegou com muitos presentes para a criançada de Caxias - Divulgação

Publicado 04/12/2021 10:06

Rio - O Papai Noel chegou mais cedo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta sexta-feira, 3, uma festa de natal para mais de trinta crianças do Lar Beneficente Arco Íris, instituição sem fins lucrativos que fica em Santa Cruz da Serra.

A tarde foi de diversão e lanches, com pizza, pipoca, cachorro quente, salgadinhos, sanduíches, doces e presentes. As crianças também passearam nas viaturas, dentro do pátio da delegacia, acionando as sirenes e brincando com os policiais. Uma estrutura com diversos brinquedos foi montada, com pula-pula e escorrega.

A festa contou com uma exposição de viaturas e motocicletas, além de animadores infantis e uma apresentação da equipe do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT), com muitas brincadeiras. Também foram distribuídos kits de higiene e as crianças aprenderam sobre a importância da limpeza bucal e da prática de atividades físicas.

No fim do dia, o Papai Noel, um policial rodoviário federal, chegou com muitos presentes para a criançada. Todos tiraram várias fotos com o “bom velhinho”.