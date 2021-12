Homem é preso por torturar tia idosa e maus-tratos a animais no Rio - Reprodução

Homem é preso por torturar tia idosa e maus-tratos a animais no Rio Reprodução

Publicado 03/12/2021 11:40 | Atualizado 03/12/2021 11:50

fotogaleria

Rio - Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, nesta quinta-feira, Fabio Ferreira Mendes, de 44 anos, acusado de torturar a própria tia idosa, de 72 anos. Ele foi capturado em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, o local estava em condições insalubres, sem geladeira, televisão e fogão, além do cano de esgoto estourado com fezes espalhadas por toda a casa. Os cachorros, jabutis e papagaios da vítima estavam em condições precárias e muito maltratados.Segundo os policiais, o autor já havia sido indiciado em um inquérito por maus-tratos e ameaça contra sua tia, no ano passado. Após alguns meses preso, ele foi solto com uma medida protetiva que determinava o afastamento da vítima, que foi descumprida ao deixar o sistema penitenciário.As investigações apontam que a mulher sofria há anos e era explorada pelo sobrinho, que perdeu tudo por conta do vício em drogas. Ele ficava com a pensão da vítima, vendeu os bens da família e, ainda, obrigou a senhora a contrair dívidas em seu benefício. De acordo com testemunhas, os insultos e ameaças eram constantes. Por conta disso, a mulher se abrigava na casa de vizinhos para se proteger e se alimentar.